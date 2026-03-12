إعلان

هاني توفيق: تداعيات الحرب على إيران قد تمتد لسنوات

كتب : حسن مرسي

11:38 م 12/03/2026

هاني توفيق الخبير الاقتصادي

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، من هشاشة الوضع الاقتصادي في مصر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تداعيات الحرب على إيران، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع أعباء الديون وضعف تدفقات الاستثمار والصادرات.

وقال "توفيق"، في مقابلة مع "العربية بيزنس" إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حساسة تتزايد فيها الضغوط المالية، لافتًا إلى أن الإصلاح الهيكلي الحقيقي لم يتبلور بعد، وأن الحكومة لم ترتب أولوياتها الاقتصادية بالشكل المطلوب حتى الآن.

وأضاف أن إدارة البنك المركزي المصري لسعر الصرف تتم بدرجة عالية من الاحترافية، إلا أن استمرار الضغوط يتطلب تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج لضمان استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

وحذر "توفيق"، من أن الحرب الدائرة مع إيران قد لا تنتهي قريبًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه الثواني الأولى من زلزال اقتصادي عالمي قد يحمل تداعيات واسعة على الأسواق والطاقة.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تفتح فرصة ذهبية لمصر لتعزيز قطاع الطاقة، عبر تنمية الحقول الحالية وتسريع عمليات استكشاف النفط والغاز، بما يعزز موارد الدولة ويخفف الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على رفع أسعار الوقود كأداة لمعالجة الاختلالات يمثل نوعًا من "الاستسهال" إذا لم يترافق مع إجراءات حقيقية لزيادة الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات.

وأكد أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب سياسات إنتاجية تعزز القيمة المضافة وتدعم الصناعة، بدل الاعتماد على رفع الأسعار كحل سريع، مشددًا على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل اتخاذ أي قرارات توسعية أو إصلاحية قد تزيد الأعباء عليهم.

هاني توفيق التوترات الجيوسياسية حرب إيران أسعار النفط

