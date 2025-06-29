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كواليس سقوط بلوجر الزاوية الحمراء في قبضة مباحث الآداب

06:28 م الأحد 29 يونيو 2025

صانع محتوى يبث فيديوهات فاضحة

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القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث حماية الآداب القبض على صانع محتوى؛ لاتهامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء.

معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بأن صانع محتوىمقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة يعمل على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، جهاز حاسب آلى والأدوات المستخدمة فى التصوير.

بمواجهته أقر بنشاطه؛ بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتحرر المحضر اللازم.

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