جثتان أسفل كوبري.. السوشيال ميديا ترصد والداخلية تكشف التفاصيل

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على شخصين متوفيين أسفل أحد الكباري بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، يُفيد بأنه أثناء استقلال المتوفيين – وهما عاملان في توصيلات كهربائية – دراجة نارية برفقة قائدها، عقب انتهائهما من عملهما أعلى الكوبري، اختل توازن الدراجة النارية بيد السائق، ما أدى إلى اصطدامها بسور الكوبري وسقوط مستقليها من الأعلى، مما أسفر عن إصابتهما إصابات أودت بحياتهما.

وقد تم ضبط قائد الدراجة النارية في حينه، وبمواجهته أقر بما ورد في الفحص، وعلل هروبه من موقع الحادث خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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