ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على شخص زعم قدرته على العلاج الروحاني بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن شخصا يمار أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.