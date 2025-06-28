تشريح جثة طفلة قُتلها والدها بالرصاص أعلى الطريق الدائري

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة إطلاق أب النار على أسرته أعلى سلم منشية البكاري بالطريق الدائري، مما أسفر عن مقتل طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، وإصابة زوجته ونجله، ولاذ المتهم بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة بمعرفة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير وافٍ بالصفة التشريحية تمهيدًا للتصريح بدفن الجثمان، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهم الهارب.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، والوقوف على حالتهم الصحية، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة وسؤال شهود العيان.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم أطلق النار على زوجته وطفليه لأسباب جارٍ التحقق منها، وأودت الطلقة بحياة الطفلة، بينما أصيب الآخران بإصابات متفاوتة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف دوافع الجريمة والتصرف قانونًا حيال المتهم فور ضبطه.