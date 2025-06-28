استخراج شهادة المخالفات وتجديد رخصة السيارة أونلاين.. خطوة بخطوة

كتب– صابر المحلاوي:

في إطار سعي الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، تواصل النيابة العامة تقديم خدماتها المرورية إلكترونيًا، وعلى رأسها استخراج شهادة المخالفات المرورية عبر الإنترنت وتسليمها حتى باب المنزل.

كما يمكن تجديد رخصة تسيير المركبة بالكامل أونلاين، دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور، في حالات معينة.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير خطوات استخراج شهادة المخالفات وتجديد الرخصة إلكترونيًا:

أولًا: خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور أونلاين

الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط.. اضغط هنا

اختيار "استعلامات".

تحديد نوع الخدمة:

"مخالفات رخص المركبات"

أو "مخالفات رخص القيادة"

إدخال بيانات الرخصة المطلوبة حسب نوعها.

الضغط على "إجمالي المخالفات".

اختيار وسيلة الدفع: أونلاين بالبطاقة البنكية أو عند استلام الخدمة بالبريد.

ثانيًا: خطوات تجديد رخصة المركبة أونلاين

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية (خدمات الأفراد).

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار "تجديد رخصة المركبة".

إدخال البيانات المطلوبة:

رقم اللوحة.

مدة الترخيص.

رسوم التأمين.

مكان استلام الرخصة.

لا يمكن تجديد الرخصة أونلاين إذا:

كانت السيارة تتطلب الفحص الفني.

أو لم يتم تركيب الملصق الإلكتروني.

ثالثًا: مستندات مطلوبة عند استلام الرخصة في المنزل الرخصة السابقة.

صورة بطاقة رقم قومي سارية (مع الاطلاع على الأصل).

شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات).