تقرير تحليلي.. كيف فرضت مصر التعادل على بلجيكا في كأس العالم 2026؟

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"كنا الأقرب للفوز".. إمام عاشور يعلق على تعادل مصر وبلجيكا في كأس العالم

نجح منتخب مصر في انتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1-1 أمام بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدم واحدة من أكثر مبارياته انضباطًا على المستويين التكتيكي والذهني أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ورغم أفضلية المنتخب البلجيكي في بعض المؤشرات الهجومية والاستحواذ، فإن المنتخب المصري نجح في فرض أسلوبه على مجريات اللقاء، مستندًا إلى تنظيم دفاعي قوي، وكفاءة هجومية واضحة، وتألق فردي من عدد من اللاعبين، ليخرج بنقطة ثمينة تعكس حجم العمل الذي قدمه الفريق داخل أرض الملعب.

مصراوي، يقدم تحليل شامل مبني على الأرقام والإحصائيات لمنصتي أوبتا وسوفا سكور، للإجابة على سؤال، كيف فرض الفراعنة التعادل أمام الشياطين الحمر؟

أولًا: نظرة عامة على مباراة مصر وبلجيكا

أظهرت المباراة تقاربًا كبيرًا في الأداء بين المنتخبين، رغم تفوق بلجيكا نسبيًا في الاستحواذ بنسبة 54% مقابل 46% لمصر.

كما سجل المنتخب البلجيكي 15 تسديدة مقابل 14 لمصر، بينما بلغت قيمة الأهداف المتوقعة (xG) 1.35 لبلجيكا مقابل 1.08 للمنتخب المصري، وهو فارق محدود يعكس قدرة الفراعنة على صناعة فرص حقيقية رغم امتلاكهم الكرة لفترات أقل.

ثانيًا: منظومة الدفاع.. درع مصر الصلب أمام بلجيكا

كان التنظيم الدفاعي المصري العامل الأبرز في الخروج بنقطة التعادل.

ورغم استحواذ بلجيكا على الكرة لفترات أطول، نجح لاعبو المنتخب المصري في إغلاق المساحات وتقليل جودة الفرص البلجيكية.

وسجل المنتخب المصري 28 انزلاقة ناجحة مقابل 17 فقط لبلجيكا، إلى جانب 16 تدخلًا دفاعيًا مقابل 10 للمنافس.

كما لم يرتكب المنتخب المصري أي خطأ أدى إلى تسديدة مباشرة على مرماه، مقابل خطأين للمنتخب البلجيكي، وهو ما يعكس درجة كبيرة من الانضباط والتركيز الدفاعي.

ثالثًا: التسديدات.. الكفاءة أمام الكم

رغم تقارب عدد التسديدات بين المنتخبين، فإن تفاصيل الأرقام تكشف نجاح مصر في التعامل مع الهجمات البلجيكية.

فقد سدد المنتخب البلجيكي 7 كرات خارج المرمى مقابل 3 فقط لمصر، ما يعكس نجاح الضغط المصري في إجبار لاعبي بلجيكا على التسديد من زوايا ووضعيات صعبة.

في المقابل، جاءت 10 من أصل 14 تسديدة مصرية من داخل منطقة الجزاء، مقابل 9 تسديدات فقط لبلجيكا، وهو ما يعكس جودة الاختيارات الهجومية للفراعنة.

رابعًا: حراسة المرمى.. مصطفي شوبير حائط صد أمام بلجيكا

لعب حارس مرمى المنتخب المصري دورًا مهمًا في الحفاظ على النتيجة.

وتمكن من التصدي لـ3 كرات مقابل تصديين فقط للحارس البلجيكي، كما نجح في التعامل مع الكرات الهوائية بثبات، ونفذ "بلكم" ناجحًا خلال اللقاء.

كما أظهرت أرقام ركلات المرمى قدرة الحارس على إبعاد الخطر وإدارة اللعب تحت الضغط، وهو ما ساهم في استقرار المنظومة الدفاعية طوال المباراة.

خامسًا: التمريرات والاستحواذ.. التنظيم في مواجهة الكم

تفوق المنتخب البلجيكي في عدد التمريرات والاستحواذ، حيث نفذ 455 تمريرة مقابل 398 لمصر.

كما وصل البلجيكيون إلى 82 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب مقابل 37 فقط للفراعنة.

لكن رغم هذا التفوق العددي، نجح المنتخب المصري في الحد من خطورة هذه التمريرات بفضل التمركز الدفاعي الجيد وإغلاق المساحات.

واعتمد المنتخب المصري على الكرات المباشرة والتحولات السريعة، وهو ما يفسر انخفاض دقة الكرات الطويلة مقارنة بالمنافس.

سادسًا: المواجهات والكرات الهوائية.. منافسة متكافئة

كشفت أرقام المواجهات الثنائية عن شخصية قوية للمنتخب المصري.

فقد تفوق الفراعنة في المبارزات الأرضية بنسبة 53% مقابل 47% لبلجيكا، وهو ما يعكس الحضور البدني والقدرة على افتكاك الكرة.

ورغم تفوق المنتخب البلجيكي في الكرات الهوائية، فإن المنتخب المصري حافظ على معدل منخفض لفقدان الكرة بلغ 10 مرات فقط مقابل 15 مرة للمنافس، ما يؤكد جودة التعامل مع الضغط.

سابعًا: الخطورة الهجومية.. الإنتاجية بالقليل

لم يحتج المنتخب المصري إلى استحواذ كبير من أجل صناعة الخطورة.

فقد سجل الفريق الرقم نفسه لبلجيكا في الفرص الخطيرة المضاعفة بواقع فرصتين لكل منتخب.

كما بلغ عدد اللمسات المصرية داخل منطقة جزاء بلجيكا 27 لمسة مقابل 31 للمنافس.

ومن النقاط المهمة أيضًا أن بلجيكا ارتكبت 4 أخطاء في ثلثها الدفاعي الأخير مقابل صفر لمصر، وهو ما منح الفراعنة فرصًا إضافية من الكرات الثابتة في مناطق مؤثرة.

ثامنًا: أفضل لاعبي مباراة مصر وبلجيكا

شهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين، إلا أن نجم المنتخب المصري إمام عاشور حصل على أعلى تقييم في اللقاء بالكامل بـ7.9 درجة، متفوقًا على جميع لاعبي المنتخبين.

كما قدم مصطفى شوبير أداءً مميزًا وساهم بتصديات مؤثرة وقراءات دفاعية ناجحة ساعدت المنتخب على الخروج بالتعادل.

تاسعًا: الخلاصة التحليلية لأرقام المباراة

فرض منتخب مصر التعادل على بلجيكا عبر مجموعة من العوامل التكتيكية الواضحة، أبرزها الانضباط الدفاعي، والقدرة على تقليل جودة الفرص البلجيكية، والكفاءة الهجومية في استغلال الفرص المتاحة.

كما لعب تألق حارس المرمى، والتفوق في المبارزات الأرضية، والالتزام الجماعي داخل أرض الملعب دورًا محوريًا في تحقيق النتيجة.

ولم تكن نقطة التعادل مجرد نتيجة إيجابية أمام منتخب كبير، بل عكست وجود منهجية تكتيكية واضحة وأداء جماعي متماسك منح المنتخب المصري بداية قوية في مشواره بالمونديال.

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