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لحظة بلحظة.. إيران ضد نيوزيلندا (2-2).. الشوط الثاني

كتب : محمد عبد السلام

04:04 ص 16/06/2026 تعديل في 05:42 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران
  • عرض 11 صورة
    مباراة نيوزلندا وإيران

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يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبي إيران ضد نيوزيلندا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

الدفاع: رامين رضائيان - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي

الوسط: سعيد عزت الله - سامان قدوس - آريا يوسفي - محمد محبي

الهجوم: مهدي طارمي - شهريار مغانلو

تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة إيران:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات

متابعة مباراة إيران و نيوزيلندا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: هجمات من الفريقين لكن ينجح الدفاع في قطع الكرة

الدقيقة 4: بينية خطيرة من منتخب إيران ينجح دفاع نيوزيلندا في قطع الكرة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من منتخب إيران ينجح الحارس في التصدي لها,

الدقيقة 7: هدف لمنتخب نيوزيلندا عن طريق اللاعب إليجاه جاست.

الدقيقة 9: تمريرات مستمرة من منتخب إيران بدون خطورة.

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب نيوزيلندا لكن بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 12: عرضية خطرة لمنتخب نيوزلندا يبعدها دفاع إيران.

الدقيقة 13: ركنية لصالح المنتخب النيوزيلندي.

الدقيقة 15: تماس لصالح المنتخب الإيراني.

الدقيقة 16: هجمة خطرة لمنتخب إيران لكن يتفوق الدفاع النيوزيلندي في قطع الكرة.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من منتخب نيوزيلندا يتصدي لها الحارس.

الدقيقة 20: تمريرات من منتخب إيران وسط الملعب بدون خطورة.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من منتخب إيران تصطدم بالقائم.

الدقيقة 24: دقيقة راحة لئرب الماء والتقاط الانفاس.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من نصف الملعب من منتخب إيران تأتي بجانب المرمى.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من لاعب نيوزيلندا يتصدى لها الحارس.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب إيران تأتي بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 32: هدف للمنتخب الإيراني عن طريق اللاعب رامين رضائيان، لتصبح النتيحة 1-1

الدقيقة 34: اسقاط للكرة بسبب احتكاك بالرأس مع اللاعبين.

الدقيقة 37: تمريرات وسط ملعب نيوزيلندا بدون خطورة.

الدقيقة 41: تماس لمنتخب نيوزيلندا.

الدقيقة 42: هجمة خطرة لمنتخب نيوزيلندا ينجح الدفاع في قطع الكرة.

الدقيقة 43: ركلة حرة لمنتخب نيوزيلندا.

الدقيقة 44: تسديدة قوية من ركلة حرة لمنتخب نيوزيلندا يتصدى لها حارس إيران.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 1+45: تسديدة قوية من لاعب نيوزيلندا يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 3+45: تسديدة قوية بالرأس من منتخب إيران تأتي بجانب القائم.

الدقيقة 5+45: هدف للمنتخب الإيراني لكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 6+45: انتهاء الشوط الأول.

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بداية الشوط الثاني- إيران ضد نيوزلندا

الدقيقة 47: يحاول أحد المنتخبين السيطرة على مجريات المباراة

الدقيقة 48: نسبة الاستحواذ متقاربة.. إيران بنسبة 47.8%، مقابل 52.2% لـ نيوزلندا

الدقيقة 52: النتيجة لا تزال 1-1

الدقيقة54: نيوزلندا تتقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب إليجاه جاست لتصبح النتيجة 2-1

الدقيقة63: إيران تتعادل عن طريق اللاعب محمد محبي 2-2

الدقيقة65: تبديل لـ إيرن، دخول إحسان حاج صافي بدلا من سامان قدوس

الدقيقة68: تغيير لـ نيوزلندا- دخول ريان توماس بدلا كالوم ماكوات، دخول بن أولد بدلا من ليبراتو كاكاتشي

الدقيقة 69: راحة شرب الماء

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منتخب إيران منتخب نيوزيلندا كأس العالم 2026

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