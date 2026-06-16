التشكيل الرسمي لمنتخبي إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

أعلن منتخبا إيران ونيوزيلندا تشكيلهما الأساسي للمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا على ملعب صوفي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل منتخب إيران على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

الدفاع: رامين رضائيان - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي

الوسط: سعيد عزت الله - سامان قدوس - آريا يوسفي - محمد محبي

الهجوم: مهدي طارمي - شهريار مغانلو

في المقابل، جاء تشكيل منتخب نيوزيلندا كالتالي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات