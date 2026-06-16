حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة الكيمياء المقرر لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار تعريف الطلاب بشكل الامتحان وآليات توزيع الدرجات قبل انطلاق الامتحانات، حيث تنطلق الامتحانات الاحد المقبل 21 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن امتحان الكيمياء يتضمن 46 سؤالًا بإجمالي 60 درجة، وفق المواصفات المعتمدة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأضافت أن الامتحان يشتمل على 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، إلى جانب سؤالين مقاليين، بما يحقق التوازن بين قياس مهارات الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) تمثل النسبة الأكبر من الامتحان، في إطار توجهها نحو الاعتماد على أنماط التقييم الحديثة التي تستهدف قياس نواتج التعلم ومهارات التفكير، بينما تم تخصيص نسبة محدودة للأسئلة المقالية لقياس قدرة الطلاب على التعبير والتحليل.

وشددت الوزارة على أن مواصفات الامتحان تتوافق مع النماذج الاسترشادية التي تم إتاحتها للطلاب عبر المنصات الرسمية، بهدف مساعدتهم على التدريب والتعرف على شكل الامتحان النهائي قبل موعد انعقاده.