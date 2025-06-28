بـ 350 ألف جنيه.. "المرور" تطرح المزايدة على لوحة سيارة مميزة

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل رقم "هـ س 111"، ووصل سعرها حتى الآن إلى 350 ألف جنيه، ويتزايد عليها شخص واحد فقط حتى لحظة نشر الخبر، على أن تنتهي المزايدة غدًا الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

وتتيح وزارة الداخلية من خلال بوابة المرور خدمة حجز اللوحات المميزة إلكترونيًا، ضمن جهودها لتسهيل الخدمات للمواطنين.

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة:

الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

اختيار "كون لوحتك الآن".

كتابة الحروف والأرقام المطلوبة ثم الضغط على "بحث".

ويتم إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لإدراجه ضمن اللوحات المطروحة في المزادات، وفي حال الفوز باللوحة، يمكن السداد عبر بطاقة ائتمانية أو الدفع النقدي من خلال أحد فروع البنوك المعتمدة.