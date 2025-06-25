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"كانت بتلعب".. تفاصيل سقوط طفلة من الطابق الرابع بالعمرانية

06:17 م الأربعاء 25 يونيو 2025

جثة طفلة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية التحقيق في واقعة مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع بمنطقة العمرانية.

وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، كما صرّحت بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفها، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال أفراد من أسرة الطفلة وشهود من الجيران، الذين أفادوا بأن الطفلة كانت تلهو بشرفة الشقة، واختل توازنها وسقطت على الفور، مما أسفر عن وفاتها.

كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية، وتحديد ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير أدى إلى سقوط الطفلة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات والتقارير الفنية.

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