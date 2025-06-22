تأييد حبس المتهمين بالتعدي على ولي أمر داخل مدرسة بالسلام

كتب – أحمد عادل:

قضت محكمة جنح مستأنف السلام، بتأييد حكم حبس 3 متهمين لمدة سنتين، في واقعة التعدي على ولي أمر داخل مدرسة خاصة بمنطقة السلام، كما أيدت المحكمة حبس المتهم الأول سنتين عن التهمة الأولى، وحبس المتهم الثالث 3 أشهر عن التهمة الثالثة.

كانت محكمة جنح السلام قد أصدرت حكمها في وقت سابق بحبس المتهمين الثلاثة سنتين مع الشغل، على خلفية التعدي على ولي أمر، إضافة إلى معاقبة المتهم الأول بسنتين عن التهمة الأولى، والمتهم الثالث بـ3 أشهر عن تهمة أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بشأن وقوع مشادة كلامية داخل مدرسة خاصة بمنطقة السلام، تطورت إلى مشاجرة عنيفة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء، وذلك بعد استدعاء ولي أمر أحد التلاميذ. وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدير المدرسة وشخصين آخرين من المتورطين في الواقعة.