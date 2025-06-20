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موكب زفاف يتحول لساحة استعراض.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإسكندرية

04:58 م الجمعة 20 يونيو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي سيارة ملاكي ودراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بالإسكندرية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة والدراجة النارية الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديهما (مقيمان بمحافظة الإسكندرية) وتبين عدم حملهما "تراخيص قيادة"، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في موكب حفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة والدراجة النارية وقائديهما.

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الأجهزة الأمنية موكب زفاف محافظة الإسكندرية حفل زفاف
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