90 ثانية رعب.. فيديو يكشف تفاصيل معركة الأسلحة البيضاء بعين شمس

كتب- أحمد عادل

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مشاجرة دامية بالاسلحة البيضاء والشماريخ بين عدد من أصحاب المحال التجارية في شارع العشرين بمنطقة عين شمس.

وظهر في الفيديو نشوب مشادة بين عدد من أصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع الهواتف في شارع العشرين، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

وتدخل عدد من الأفراد العاملين بالمحال التجارية، وتطورت المشاجرة للاعتداء بالعصا والأسلحة البيضاء.

وخلال المشاجرة أطلق أحد طرفي المشاجرة مجموعة من الألعاب النارية والشماريخ باتجاه الطرف الآخر، مما أثار الرعب بين المارة والمواطنين.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الفيديو المتداول لكشف ملابساته وتحديد هوية المتهمين.