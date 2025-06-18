بسبب ركنة سيارة.. ضبط المتهمين بالتعدي على آخر بسلاح أبيض في النزهة

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر بالقاهرة، وضبط طرفي المشاجرة.

البداية عندما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعي") طرف ثان: (شخصان) جميعهم مقيمين بالقاهرة.. لخلافات بينهم حول مكان انتظار السيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثيّن إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثاني في حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه والتخلص من السلاح الأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.