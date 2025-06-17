براءة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته بعد التصالح

كتب- أحمد عادل:

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، بعد تقديم ما يفيد التصالح.

وشهدت جلسة محاكمة محمد غنيم، تصالح الفنان مع طليقته في القضية المقامة ضده بتهمة التهديد.

وقال المحامي إسماعيل بركة، دفاع الفنان، إن موكله حضر الجلسة برفقة طليقته، ووقفا سويًا أمام هيئة المحكمة، مؤكدين انتهاء الخلاف بينهما بشكل ودي.

وأشار بركة إلى أن الطرفين وقّعا على تعهد رسمي بعدم التعرض أو الإساءة لبعضهما في المستقبل، وتم تقديم مذكرة رسمية بذلك إلى المحكمة، تمهيدًا لصدور قرار بإنهاء الدعوى بناءً على التصالح.

وفي الجلسة السابقة قررت محكمة جنايات التجمع الخامس، إخلاء سبيل الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته.

وكانت جهات التحقيق تحفظت على الفنان محمد غنيم، أثناء إنهاء إجراءات إعادة محاكمته لاتهامه بتهديد طليقته، تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر بحقه غيابيًا بالسجن 3 سنوات.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس الفنان محمد غنيم، 3 سنوات على خلفية تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة، المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة؛ أن الفنان محمد غنيم، مخلى سبيله؛ هدد المجني عليها "رانيا نبيل"، كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل، وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.