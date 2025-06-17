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مباحث الأموال العامة تداهم كيانا تعليميا مخالفا في الدقي

06:14 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

كيان تعليمي مخالف - أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على مدير كيان تعليمى بدون ترخيص بالدقي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالدقي، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (مالك الكيان - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان - مطبوعات دعائية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.

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كيان تعليمي الدقي الجيزة الأموال العامة نصب احتيال
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