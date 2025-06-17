كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 7 الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بين طرف أول (شخصان)، وطرف ثانٍ (شخصان)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب أولوية المرور بمركبات "التوك توك" الخاصة بهم، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (عدد 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.