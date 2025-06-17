سمسمة تطلب الخُلع: "بيقولي يا بنت العربجي في الشارع"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت سمسمة.ع، ربة منزل، 38 عامًا، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية، مبررة طلبها بتعرضها للإهانة المستمرة من زوجها، قائلة: "بيعايرني بأصل عيلتي وبيقولي يا بنت العربجي.. وأنا تعبت ومبقتش قادرة أعيش معاه".

وروت "سمسمة" تفاصيل حياتها الزوجية قائلة:"أنا من أسرة بسيطة، أبويا كان بيشتغل عربجي طول عمره، راجل شقيان وبيصرف علينا بالحلال. اتجوزت جوزي عن حب، وكنت فاكرة إنه هيقدّر ده، لكن للأسف بعد الجواز شخصيته الحقيقية ظهرت، وكل شوية يرميني بكلام يهينني".

وأضافت الزوجة:"كنت بسكت على الكلام في الأول، وأقول يمكن بيقول كده وهو متنرفز، لكن اللي حصل إنه بدأ يتعمد يقول لي (يا بنت العربجي) قدام أهله وولادي، لدرجة إن ابني الصغير رجع من الحضانة بيقولي: (صحابي بينادوني بنت العربجي)، ومكنتش عارفة أرد عليه إزاي".

وأشارت "سمسمة" إلى أن زوجها لم يكتفِ بالإهانات اللفظية، بل تطورت الأمور إلى الإهانة أمام الجيران، وقالت:

"في مرة اتخانقنا في الشارع، قعد يشاور عليّ ويزعق بصوت عالي: (دي بنت العربجي)، وأنا غلطت لما اتجوزتك. ساعتها انهرت وبكيت وسط الناس، وحسيت إني مكسورة".

وتابعت:"أنا مش طالبة منه يفتخر بأهلي، لكن على الأقل يحترمهم. ده حتى أهلي تعبوا علشاني، وأبويا مات وهو راضي عني. مش مستحملة أشوف صورته بتتهز في عيوني بسبب واحد ماقدّرش النعمة اللي في إيده".

واختتمت حديثها أمام المحكمة قائلة:"أنا حاولت أعيش وأتحمل علشان العيال، بس مفيش كرامة في علاقتنا، وكل يوم بيعدي بيفكرني إني غلطت لما اخترته. نفسي أرجع أعيش وأنا مرفوعة الراس، علشان كده بطلب الخلع، ومش عايزة منه أي حاجة غير حريتي".

ورُفعت دعوى الخُلع تحت رقم 207 لسنة 2024، ولا تزال المحكمة تنظر في الدعوى ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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