استشاط "م. م." و"أ. م."، العـمّان، غضبًا عقب علمهما بمحاولة نجل شقيقهما سرقة أحد المحال التجارية، قبل أن تتصاعد الأحداث داخل منزل العائلة بمنشأة القناطر وتتحول من محاولة "تأديب" إلى واقعة مأساوية.

بدأت القصة عندما تم ضبط الطالب أثناء محاولته سرقة أحد المحال بالمنطقة، فاختار صاحب المحل طريقًا مختلفًا، لم يبلغ الشرطة، لكنه استدعى عميه على أمل "ستر الفضيحة" وإصلاح حال الشاب داخل العائلة.

تأديب انتهى بالموت.. طالب يفارق الحياة على يد عميه بالجيزة

وصل العمّان، عامل وسائق، وقررا اصطحاب نجل شقيقهما إلى منزل الجدة، وهناك، وفي لحظة امتلأت بالغضب والرغبة في التأديب، انهالا عليه بالضرب باستخدام عصا أمام أعين الجدة، في محاولة لردعه عن طريق الإدمان والسرقة، "يموت أحسن ما يفضحنا".

لكن ما لم يكن في الحسبان، أن جسد الشاب لم يحتمل، فجأة، بدأ يختنق، تدهورت حالته سريعًا، وسقط مغشيًا عليه وسط صدمة الجميع، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

تحولت لحظة "تأديب" إلى واقعة وفاة، وبدلًا من ستر الخطأ، وجد الجميع أنفسهم أمام تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.