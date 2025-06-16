الداخلية تكشف حيلة تاجر مخدرات لغسل 130 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي:

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح.

التحريات أثبتت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (130)مليون جنيه تقريباً.