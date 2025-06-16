4 مصابين في انقلاب سيارة سوزكي بــ"زراعي قها"

انقلاب سوزوكي فان

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع كوبري قها.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزكي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق اتجاه الإسكندرية مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى قها للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.