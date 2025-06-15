قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة الري الجديدة"

كتب: أحمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة"، لجلسة 20 يوليو المقبل.

وكشف أمر الإحالة في القضية، عن اتهام رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين، بتقاضي رشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، بصفتهما موظفين عموميين، قبلا عطية من المتهم الثالث بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، لتنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، مستغلًا وظيفته كموظف عام.