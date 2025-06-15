كتب – علاء عمران:

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم الأحد، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة خلال فترة امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث أنهت الوزارة استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين سير الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، أن خطة التأمين تضمنت عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تكثيف الخدمات الأمنية التي تضم عناصر من الشرطة النسائية بمحيط لجان الامتحانات والطرق المؤدية إليها، لضمان انتظام الحالة الأمنية ومنع أية محاولات للتكدس أو الإخلال بالنظام العام.

كما تم الدفع بوحدات النجدة كأحد المحاور الأساسية في خطة التأمين، حيث تمركزت في نقاط استراتيجية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، استعدادًا للاستجابة الفورية لأية بلاغات أو مواقف طارئة. وتم دعم وحدات النجدة بعناصر شرطية مدربة ومركبات حديثة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكنها من سرعة التحرك والوصول إلى مواقع البلاغات في وقت قياسي، وتسهم النجدة بدور محوري في تحقيق التغطية الأمنية الفعالة، من خلال متابعة الحالة الأمنية ميدانيًا، والتعامل السريع مع أي طارئ قد يؤثر على سير الامتحانات، وذلك إلى جانب قوات التدخل السريع المزودة بعناصر من الشرطة النسائية لضمان أعلى درجات الجاهزية والانضباط.

كذلك تم تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات، من خلال تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة على خطوط السير، لضمان وصولها إلى اللجان بأعلى درجات الأمان والانضباط.

وشملت الخطط التأمينية أيضًا تعزيز التواجد المروري من خلال نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة، وتسهيل وصول الطلاب والمراقبين إلى مقار اللجان دون أية معوقات. كما تم رفع درجة الاستعداد بكافة المواقع الشرطية، مع تفعيل غرف العمليات وربطها ميدانيًا بغرف المتابعة المركزية لمراقبة الموقف الأمني والتعامل الفوري مع أية مستجدات.

وتمت المتابعة الميدانية المستمرة من قِبَل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات، للاطلاع على جاهزية القوات والتأكيد على تقديم الدعم اللازم للطلاب وأعضاء اللجان.

ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي ترتكز في أحد أهم محاورها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإتاحة فرص استكمال التعليم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد تم عقد لجان امتحانات الثانوية العامة – بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم – داخل عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل المُجهزة بكافة الاحتياجات اللوجستية لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، تنفيذًا للسياسة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع النزلاء لإعادة تأهيلهم، تمهيدًا لانخراطهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

وأعرب أولياء أمور الطلبة والطالبات عن شكرهم وامتنانهم لأجهزة وزارة الداخلية، التي وفرت حالة من الأمن بمحيط المدارس، إلى جانب السيولة المرورية للطرق المؤدية إليها، وهو ما ساهم في توفير الأجواء المناسبة لأداء أبنائهم الامتحانات.

وأكدت وزارة الداخلية أنها في حالة استنفار كامل خلال فترة الامتحانات، وشدّدت على التزام كافة العناصر الشرطية بأداء مهامهم وفقًا لأعلى معايير الانضباط والاحترافية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.