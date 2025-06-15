الفرح يتحول إلى مأتم.. مقتل شاب في مشاجرة بين العريس وشقيق العروس بالنزهة
03:21 م الأحد 15 يونيو 2025
كتب- صابر المحلاوي:
تحوّل حفل زفاف أقيم في منطقة النزهة بالقاهرة إلى مأساة، بعدما لقي شاب مصرعه إثر نشوب مشاجرة بين العريس وشقيق العروس، تطورت إلى تبادل اعتداءات انتهت بجريمة قتل مؤسفة أمام الحضور.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة دموية في محيط أحد قاعات الأفراح القريبة من نادي الشمس، أسفرت عن سقوط قتيل.
وبانتقال قوة أمنية من قسم شرطة النزهة إلى مكان البلاغ، تبين من التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين العريس وشقيق العروس عقب انتهاء مراسم الزفاف، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة حادة، أسفرت عن قيام أحد أطرافها بطعن صديق العريس بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.
وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف، والقبض على المتهمين الرئيسيين في الواقعة، وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وباشرت النيابة تحقيقاتها، وأمرت بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كاملة.
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