نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ويعد الفيديو هو الظهور الأول لأحمد الفيشاوي بعد إعلان ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني.

كشف الفيشاوي عن وجوده في الجيم وهو يؤدي عدد من التمارين الرياضية الشاقة، إذ ظهر مرتديا زي نادي ليفربول الإنجليزي وكتب: "انهاردة الصبح، مود الوحش".

أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "كاميلا فيونا"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله ممسكا بيدها وهما يرتديان ملابس الغطس وكتب: "أخيرا لقيت ملكتي الصغيرة حورية البحر، بحبك كاميلا".

آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

