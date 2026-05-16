

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

انتقال الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالتي وفاة ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

سبب الحريق

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق داخل منزل بالقرية، حيث أفاد شهود عيان بأن النيران اندلعت نتيجة انفجار موتوسيكل أثناء إصلاحه داخل المنزل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

الخسائر والإجراءات

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة المواطن "عمر.م" البالغ من العمر 34 عامًا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج، فيما جرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.