إعلان

مصرع شخصين جراء حريق منزل بقرية بني شقير بأسيوط

كتب : محمود عجمي

05:29 ص 16/05/2026

مصرع شخصين في حريق منزل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

انتقال الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالتي وفاة ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

سبب الحريق

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق داخل منزل بالقرية، حيث أفاد شهود عيان بأن النيران اندلعت نتيجة انفجار موتوسيكل أثناء إصلاحه داخل المنزل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

الخسائر والإجراءات

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة المواطن "عمر.م" البالغ من العمر 34 عامًا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج، فيما جرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بأسيوط مصرع شخصين حريق منزل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
حدث بالفن| بكاء فنانة وتوقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة وفنانة تستغيث
زووم

حدث بالفن| بكاء فنانة وتوقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة وفنانة تستغيث
نظر دعوى إلغاء تصاريح سفر السيدات إلى السعودية.. السبت
حوادث وقضايا

نظر دعوى إلغاء تصاريح سفر السيدات إلى السعودية.. السبت
تصل لـ5 سنوات سجن.. عقوبات صارمة لمخالفي الذبح في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

تصل لـ5 سنوات سجن.. عقوبات صارمة لمخالفي الذبح في عيد الأضحى 2026
قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين
مدارس

قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان