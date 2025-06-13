كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يلهو في منتصف أحد المحاور المرورية بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية الطفل، وتبين أنه طالب، وتم استدعاؤه برفقة عمه، الذي أفاد بأن نجل شقيقه يعاني من اضطراب نفسي، مؤكدًا التزامه برعايته ومنعه من تكرار الواقعة.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.







