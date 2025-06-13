ضبط 320 قضية مخدرات و170 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة



كتب - علاء عمران:



كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة كافة صور الجريمة، من بلطجة واتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الجهود التي جرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 320 قضية مخدرات، و170 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 54 ألف حكمًا قضائيًا. كما جرى ضبط 22 متهمًا هاربًا، وتحرير 26430 مخالفة مرورية، إلى جانب ضبط 340 دراجة نارية مخالفة، وفحص 56 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية لمواجهة الجريمة والحفاظ على الأمن العام.