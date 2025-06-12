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مباحث الأموال العامة تداهم كيانا تعليميا مخالفا في الدقي

08:55 م الخميس 12 يونيو 2025

ضبط مدير كيان تعليمي - أرشيفي

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القاهرة - مصراوي"

داهمت مأمورية من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة كيانا تعليميا بدون ترخيص بالدقي.

التحريات أكدت ممارسة شخص أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية استهدفت مأمورية المتهم بمقر الكيان وأمكن ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية.

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