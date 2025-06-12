إصابة سيدتين في مشاجرة بأسلحة بيضاء وشوم بالسلام

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول لمشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالجبهة" وطرف ثان 3 سيدات اثنتان منهن مصابتان بكدمات وجروح؛ بسبب خلافات بينهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصى خشبية المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخاذ الإجراءات القانونية.