هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب والتزوير، وتعزيز السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن نتائج إيجابية خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الحملات من ضبط 1,848 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 10 قضايا في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 169 حكمًا قضائيًا متنوعًا. كما أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين تتعلقان بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.





