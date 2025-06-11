لـ 14 يوليو.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 13052 لسنة 2022، المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جلسة 14 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد عمار.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين وآخرين إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفقًا لمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة.

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