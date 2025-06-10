السيطرة على حريق شقة سكنية في المنيب



كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في شقه سكنية بمنطقة المنيب دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المنيب، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات الأولية تبين أن سبب الحريق اشتعال وحدة التكييف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.