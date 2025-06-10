5 حالات اختناق في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل فرن بالزيتون

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالزيتون، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل فرن بشارع ترعة الجبل.

انتقلت فرق الإطفاء إلى محل البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل فرن خبز في الدور الأرضي بعقار مكون من ٥ طوابق أمام مدرسة الظواهري.

أسفر عن الحريق 5 حالات اختناق تلقةا الإسعافات اللازمة، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.