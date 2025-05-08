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رجل يقتحم مستشفى في أسوان ويُرهب العاملين بسلاح أبيض| فيديو

02:55 م الخميس 08 مايو 2025
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كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض ويقوم بترويع العاملين داخل إحدى المستشفيات بمحافظة أسوان.

كانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت يوم 7 من الشهر الجارى بلاغًا من إدارة إحدى المستشفيات بأسوان، أفاد بتعدي شخص على عدد من العاملين داخل المنشأة الطبية بالسب والشتم، حاملًا سلاحًا أبيض بقصد ترويعهم وإثارة الذعر في المكان.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم في حينه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات شخصية مع زوجته وكثرة ترددها على المستشفى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض ويقوم بترويع العاملين داخل إحدى المستشفيات بمحافظة أسوان.

كانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت يوم 7 من الشهر الجارى بلاغًا من إدارة إحدى المستشفيات بأسوان، أفاد بتعدي شخص على عدد من العاملين داخل المنشأة الطبية بالسب والشتم، حاملًا سلاحًا أبيض بقصد ترويعهم وإثارة الذعر في المكان.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم في حينه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات شخصية مع زوجته وكثرة ترددها على المستشفى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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رجل يقتحم مستشفى أسوان يُرهب العاملين السلاح الأبيض
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