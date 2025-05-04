إعلان

التعبئة والإحصاء: ارتفاع حوادث القطارات 21.5% في 2024

02:43 م الأحد 04 مايو 2025

حوادث القطارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، في نشرته السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2024، عن ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث القطارات بنسبة 21.5% مقارنة بعام 2023.

وأوضح التقرير أن عدد حوادث القطارات بلغ 220 حادثة خلال عام 2024، مقابل 181 حادثة في عام 2023. وسجلت منطقة وسط البلاد أعلى عدد من الحوادث بواقع 49 حادثة، بينما جاءت منطقة شرق الدلتا في المرتبة الأخيرة بـ31 حادثة فقط.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث القطارات بلغ 57 حالة وفاة، بالإضافة إلى 104 مصابين. كما سجلت "حوادث الأشخاص" المرتبطة بالقطارات 727 حالة وفاة و324 مصاباً، في حين أسفرت "حوادث العاملين بالهيئة" عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 225 آخرين.

وبحسب الإحصاءات، بلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للتعداد السكاني التقديري في منتصف العام 0.02 حادثة لكل 10 آلاف نسمة، بينما بلغ المعدل بالنسبة لعدد ركاب القطارات 0.9 حادثة لكل مليون راكب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حوادث القطارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حوادث السيارات والقطارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات