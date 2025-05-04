التعبئة والإحصاء: ارتفاع حوادث القطارات 21.5% في 2024

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، في نشرته السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2024، عن ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث القطارات بنسبة 21.5% مقارنة بعام 2023.

وأوضح التقرير أن عدد حوادث القطارات بلغ 220 حادثة خلال عام 2024، مقابل 181 حادثة في عام 2023. وسجلت منطقة وسط البلاد أعلى عدد من الحوادث بواقع 49 حادثة، بينما جاءت منطقة شرق الدلتا في المرتبة الأخيرة بـ31 حادثة فقط.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث القطارات بلغ 57 حالة وفاة، بالإضافة إلى 104 مصابين. كما سجلت "حوادث الأشخاص" المرتبطة بالقطارات 727 حالة وفاة و324 مصاباً، في حين أسفرت "حوادث العاملين بالهيئة" عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 225 آخرين.

وبحسب الإحصاءات، بلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للتعداد السكاني التقديري في منتصف العام 0.02 حادثة لكل 10 آلاف نسمة، بينما بلغ المعدل بالنسبة لعدد ركاب القطارات 0.9 حادثة لكل مليون راكب.