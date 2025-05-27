إحباط صفقة كوكايين بـ78 مليون جنيه في الإسماعيلية

كتب – علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين بحوزتهما 26 كيلو جرامًا من مخدر الكوكايين، وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أفادت بقيام المتهمين بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما الكمية المضبوطة من الكوكايين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 78 مليون جنيه، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

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