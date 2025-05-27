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غلق 149 محلًا لمخالفة قرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

11:42 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 149 محلًا تجاريًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة ضد المحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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