4 حالات اختناق في حريق مول بالتجمع الأول

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق هائل اندلع داخل مول تجاري بالتجمع الأول، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مول بشارع أحمد عكاشة.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع قطاع القاهرة الجديدة، وتبين اشتعال النيران ببدروم مول "اكس" المكون من 4 أدوار.

ونتج عن الحريق 4 حالات نقلوا إلى المستشفى الجوي التخصصي، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.