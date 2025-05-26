كتب - صابر المحلاوي:

باشرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة التحقيق في بلاغات متبادلة بين الفنانة زينة ورجل أعمال، عقب وقوع مشاجرة بين أبنائهما داخل ملعب كرة قدم خماسي بأحد الكمبوندات السكنية في الشيخ زايد، أسفرت عن إصابات طفيفة وتبادل الاتهامات بالتعدي والسب.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقي بلاغ من الفنانة زينة تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، ما أسفر عن إصابتهما إثر سقوطهما أثناء الهروب.

في المقابل، تقدم رجل الأعمال ببلاغ يتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند عقب المشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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