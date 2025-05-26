غلق 147 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 147 محلًا تجاريًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 147 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا:

كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع "دهابة أسوان"

بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر

بعد فيديو اعتداء "طفل المرور" على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الخانكة" المثير