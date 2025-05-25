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جريمة غامضة بالرصاص أمام كمبوند في أكتوبر.. والضحية مجهولة الهوية

11:02 ص الأحد 25 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة قتيل بطلق ناري بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة في مدخل قرية "بادية".

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة برجال المباحث الجنائية، لإجراء المعاينة والفحص.

وتبين أن الجثة لذكر مصاب بطلق ناري، وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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قوات الشرطة اطلاق نار مدينة السادس من أكتوبر
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