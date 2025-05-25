5 سيارات إطفاء تتصدى لحريق داخل كلية العلوم بجامعة الأزهر

الأحد 25 مايو 2025

10:56 ص الأحد 25 مايو 2025

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل كلية العلوم بجامعة الأزهر بمدينة نصر، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من الكلية.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، بقيادة مدير القطاع وبالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين اشتعال النيران داخل صالة اللياقة البدنية بكلية العلوم، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

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