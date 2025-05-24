كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، مرافعة النيابة العامة في قضية قتل طفل على يد زوج والدته بسبب انفصالها عنه في السلام.

وطالب رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية "باسل النجار" خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل الطفل "مهران فارس" بسبب انفصال والدته عن المتهم وهي الإعدام شنقًا.

وتابع ممثل النيابة العامة، " جئنا مدافعين عن حق الضحية آمينين في صدعكم بحق القصاص الذي يحيي نفوساً ويذهب غيد قلوب متألمة من جريمة تتجرد من كل بعانية إنسانية جريمة لم تتكب في رغبة الفعال، بل ارتكبت بدم البارد وعن صدق إصراره".

وأضاف "خلع عنه ثوب الآدمية ليظهر على حقيقته الوحشية قاتل لا يعرف الرحمة ولا يتورع عن سفك دم بريء إنه وحش كاسر مبرور فاقد المشاعر مجرم بلا ضمير قاتل البراءة تخلى عن كافة القيم الدينية والمبادر الإنسانية أخذ بمحراب عدلكم الكريم".

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 395 لسنة 2025 جنايات السلام أول، اتهام النيابة للمتهم لأنه بدائرة قسم شرطة السلام أول محافظة القاهرة قتل المجني عليه الطفل "مهران فارس"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّت النية، و عقد العزم المصمّم على قتله، إثر خلافات زوجية بينه و بين والدته.