7 حالات اختناق وسط النيران.. لحظات ذعر داخل مطعم شهير بالعجوزة

وسط دخان كثيف وروائح احتراق خنقت الشارع، تحولت وجبة عادية داخل مطعم شهير إلى لحظات رعب وصرخات استغاثة، حين اندلعت النيران فجأة في قلب العجوزة، لتدق سيارات الإطفاء صفارات الإنذار وتبدأ معركة السيطرة على حريق هدد عقارًا كاملًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالدور الأرضي داخل مطعم حضر موت أسفل عقار سكني مكون من 9 طوابق. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى إسعاف 4 حالات أخرى في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات.