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منعهم من معاكسة فتاة.. قرار جديد بشأن المتهمين بقتل صاحب مقهى بكرداسة

07:40 م الأربعاء 21 مايو 2025

منعهم من معاكسة فتاة.. قرار جديد بشأن المتهمين بقت

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل صاحب مقهى عاتبهم على معاكسة فتاة بمنطقة كرداسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من تكليف النيابة بتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة.

ولقى صاحب مقهى مصرعه بعدما تدخل لمنع 3 شباب من معاكسة فتاة أثناء مرورها أمام المقهى الذي يمتلكه بمنطقة كرداسة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

وتلقت مباحث الجيزة إخطارا من مستشفى باستقبال شخص مصاب بطعنة نافذة ولقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

من خلال الفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شخص مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وتبين من التحريات أن المجني عليه صاحب مقهى، وأنه أثناء وجود 3 شباب جالسين بالمقهى الذي يمتلكه قاموا بمعاكسة فتاة أثناء مرورها بالشارع فنهرهم، مما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم.

تبين من التحريات قيام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض طعنة تسببت في إصابته التي أودت بحياته، وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

تم تحديد المتهمين ومن خلال عدد من الأكمنة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأخطرت النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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النيابة العامة معاكسة فتاة المتهمين بقتل صاحب مقهى جريمة قتل الطب الشرعي
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