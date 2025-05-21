الحماية المدنية تنقذ قطتين محتجزتين في منور عقار بالفيوم

كتب علاء عمران:

تحركت قوات الحماية المدنية بسرعة عقب بلاغ من إحدى السيدات المقيمات بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، أفادت فيه باحتجاز قطتين داخل منور الطابق الأول بالعقار محل سكنها.

وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت القوات إلى موقع الواقعة، وتبيّن احتجاز القطتين داخل منور العقار. وتمكنت القوات من الوصول إلى موقع الاحتجاز وإنقاذ القطتين دون إصابات.

وحظيت الاستجابة الفورية بإشادة واسعة من أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن تقديرهم للدور الإنساني لقوات الحماية المدنية وسرعة تدخلها.

وتأتي الواقعة في ضوء حرص وزارة الداخلية على التعامل الفوري مع البلاغات الطارئة، وتفعيل الاستجابة السريعة في الحالات الإنسانية.

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