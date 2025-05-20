كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "9" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، تأجيل نظر محاكمة "عاطل" في واقعة اتهامه بهتك عرض موظفة بالقوة في الشارع بمركز العياط جنوب الجيزة، إلى جلسة 21مايو الجاري.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبداللطيف، ومحمد عبدالحميد العدروسي، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14720 لسنة 2020 جنايات مركز العياط، والمقيدة برقم 3595 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "جمال. أ" وآخر مجهول، في اليوم الأول من يونيو تهمة هتك عِرض موظفة "ع" بالقوة حال سيرها في الطريق العام في العياط جنوب الجيزة.

واستجوبت النيابة العامة، المجني عليها الموظفة "ع" وأكدت أنه حال ذهابها إلى عملها، أبصرت المتهم وآخر مجهول حال توقفهما رفقة بعضهما بالطريق العام، ومراقبتها من قبل الأخير الذي ترجل في خلسة من خلفها وهتك عرضها بالطريق العام ولاذا بالفرار من موقع البلاغ.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهم عقب تلقي بلاغا من الموظفة، وبعد فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أجلت القضية إلى جلسة 21مايو 2025 للفصل في أوراق الدعوى.